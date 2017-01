Venezia, 21 gen. (askanews) - "Ci ha lasciato un grande condottiero dell'impresa veneta e del vero capitalismo sociale di cui questa terra è madre: con Vittorio Coin il Veneto perde non solo un veneziano appassionato, un imprenditore illuminato che ha saputo portare e far crescere in ogni parte del mondo l'impresa di famiglia, ma soprattutto un imprenditore sociale, attento e sensibile alla sanità, alla ricerca, all'università, all'editoria, allo sport e all'associazionismo. Vittorio Coin è stato in tutto e per tutto un vero ambasciatore del Veneto". Così il presidente del Veneto saluta Vittorio Coin, scomparso poche ore fa, guida di un affermato marchio della grande distribuzione che in quasi secolo, dalla piccola bottega ambulante di Pianiga aperta dal nonno, è arrivato a contare oltre cento grandi 'stores' in ogni parte del mondo.

