Morte giovane ivoriana in Cpa Cona, attesa per esito autopsia

Rientrata protesta, 25 volontari bloccati per ore e poi liberati

Roma, 3 gen. (askanews) - Si attende ora l'esito dell'autopsia per stabilire le cause e l'ora della morte di Sandrine Bakayoko, la giovane di 24 anni, ivoriana, deceduta il 2 gennaio scorso nel centro di prima accogleinza di Cona, nel veneziano.

La donna, in attesa di risposta alla domanda di asilo, si sarebbe sentita male nei bagni del centro nella mattina di lunedì. E' però giallo sui tempi dei soccorsi. La morte della donna avrebbe scatenato ieri pomeriggio la protesta di 40-50 suoi connazionali ospiti nel Cpa che attualmente conta circa 1.400 presenze.

Nella tarda serata di ieri non sono mancati momenti di tensione quano i manifestanti al'interno del Centro hanno bloccato l'ingresso e le uscite del sito trattenendo all'interno, per diverse ore, una ventina di operatori della coppoerativa che gestisce i servizi nel centro. Una situazione che si è sbloccata anche grazie al dilaogo tra manifestanti all'interno della struttura e la questura che nel frattempo aveva pedisposto tutti i servizi per l'ordine pubblico.