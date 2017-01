Cortina, 28 gen. (askanews) - "Stiamo preparando Cortina d'Ampezzo perché diventi nel 2021 non solo la Capitale dello Sci, ma anche dell'Ambiente»". Con lo sguardo proiettato ai Mondiali di Sci 2021, il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti arriva nella Regina delle Dolomiti a fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività della Carta di Cortina, a un anno dalla sua firma. Mentre sono in corso le gare della Coppa del Mondo di sci femminile, in un incontro con la stampa al Centro Congressi, nel quale erano presenti il Presidente della Fondazione Cortina 2021 Riccardo Donadon e il Presidente della FISI Flavio Roda, il ministro ha elencato i risultati raggiunti. Un incontro che segue in ordine di tempo la presentazione del logo di Cortina 2021, svelato ieri alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti, a testimoniare la presenza del governo per una Cortina protagonista dello sport e insieme di una forte spinta verso la sostenibilità ambientale. "La Carta di Cortina - ha detto il ministro Galletti - è stato un elemento importante per l'assegnazione dei Mondiali 2021. In questo anno abbiamo lavorato molto e il bilancio è positivo: si è creata una squadra convinta dell'obiettivo, cioè fare di Cortina un laboratorio di integrazione tra le politiche ambientali e il turismo. In questo arco di tempo abbiamo fatto un monitoraggio molto importante per capire i problemi e sapere dove migliorare: dobbiamo puntare - spiega il ministro - su efficienza energetica, mobilità sostenibile, energia rinnovabile, cultura ed educazione ambientale, attrezzando Cortina per questo grande evento e perché sia da lì in avanti esempio italiano di attrazione turistica che punta sulla leva ambientale".