Venezia, 15 feb. (askanews) - "La sperimentazione avviata nel 2016 di accogliere gli adolescenti stranieri non accompagnati in appartamenti protetti, a piccoli gruppi, in percorsi di autonomia, ha dato esiti positivi e proseguirà anche nel 2017. L'esperienza veneta pensata per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni ha anticipato le linee guida proposte ora dalla Conferenza Stato-Regioni, dimostrando di poter offrire una soluzione rispettosa dei diritti dei minori e dell'esigenza di aiutare i Comuni a fronteggiare l'onere economico imposto da un fenomeno in continua crescita".

L'assessore al Sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, ha convocato oggi il tavolo regionale per i minori stranieri non accompagnati, per fare il punto della situazione. Presenti il garante regionale dei Diritti della persona e i rappresentanti dei Comuni capoluogo, della Prefettura di Venezia.