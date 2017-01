Migranti, Zaia: centri come quello di Cona sono da chiudere

Venezia, 3 gen. (askanews) - Secondo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, i centri di accoglienza come quello di Cona, dove ieri, dopo la morte di una ragazza ivoriana vi sono state proteste da parte dei migranti, "si devono chiudere". Bisogna anche "espellere i facinorosi e a seguire tutti quelli che non sono profughi", ha aggiunto Zaia. "Da questa circostanza emergono tutte le debolezze di questo sistema di accoglienza - ha proseguito - A oggi in Veneto sono arrivati 30 mila immigrati, di cui 13 mila ancora ospitati: il resto sono spariti. La nostra quota, se si calcola il 3 per mille sulla popolazione, sarebbe 15 mila, ma ne abbiamo già avuti il doppio ed è impensabile continuare con questo metodo". Secondo il presidente della Regione, dunque, serve "avere la certezza che chi aiutiamo siano profughi: se la verifica dei requisiti avvenisse in Africa anche i cittadini sarebbero più tranquilli rispetto all'ospitalità".