Roma, 25 gen. (askanews) - "Noi cambiali in bianco non le firmiamo per nessuno. Siamo fortemente preoccupati in termini di sicurezza e di sanità per quello che accade nei territori, vedo un sacco di proclami e non ho ben capito se si tradurranno in qualcosa di concreto". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, spiega la posizione condivisa con i presidente della Lombardia, Roberto Maroni, e della Liguria, Giovanni, Toti, in un incontro trilaterale sull'immigrazione a Roma.

"La misura è colma - ha aggiunto Zaia - noi vogliamo affrontare il problema a valle. Duecentomila immigrati l'anno sono tanti e bisogna pensare che due terzi sono economici. I Cie sono stati venduti come suggestione per risolvere un problema ma non è così".