Venezia, 3 gen. (askanews) - Cento migranti ospitati attualmente nel centro di prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, saranno trasferiti in Emilia Romagna. Questo dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, quando vi è stata una dura protesta da parte degli ospiti del centro, sedata solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine. Il trasferimento, spiega la prefettura di Venezia, avverrà già domattina e serve per ridurre in numero di ospiti nel centro veneto, teatro ieri di una dura protesta.