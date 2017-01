Roma, 25 gen. (askanews) - "E' necessario che il ministro Minniti e il Governo presentino un progetto organico e non provvedimenti bandiera" per affrontare l'emergenza immigrazione. A sottolinearlo è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che insieme ai governatori della Lombardia, Roberto Maroni, e del Veneto, Luca Zaia, ha affrontato il tema dei migranti in una conferenza stammpa alla Camera. "Questo pomeriggio incontreremo il ministro Minniti - ha spiegato - il nostro è uno spirito costruttivo, siamo pronti ad un confronto serio con le Regioni. Restiamo in attesa di conoscere il piano di Minniti: non siamo però disponibili a provvedimenti bandiera, a sesno unico".