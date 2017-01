Roma, 25 gen. (askanews) - I numeri dell'emergenza immigrazione, registrati in queste prime settimane del 2017, "sono ancora pù drammatici" di quelli degli anni scorsi. A spiegarlo è stato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in una conferenza stampa alla Camera insieme ai governatori del Veneto, Luca Zaia, e della Liguria, Giovanni Toti, dopo l'incontro trilaterla edi questa mattina a Roma dedicato al tema dei migranti.

Maroni ha spiegato che "nel 2016 sono sbarcati 181mila immigrati, il 18% in più rispetto al 2015. Nel 2017, nei primi dodici giorni, sono sbarcati 729 immigrati, il triplo rispetto allo scorso periodo dello scorso anno. Sono numeri straordinariamente elevati, drammatici. Noi poniamo l'esigenza di prevenire gli sbarchi e di rimandare indietro chi non ha diritto di restare. Per questo - ha aggiunto - esprimiamo una posizione comune, molto precisa, netta e risolutiva".

Il presidente della Lombardia ha ricordato che "bisogna fare quello che avevamo fatto nel 2011 quando ci fu la primavera araba: campi profughi e respingimenti, per prevenire, per non farli più venire. Rimpatri e poi, solo allora, pensare ai Cie".