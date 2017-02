Padova, 28 feb. (askanews) - Esperti di tutto il mondo si daranno appuntamento a Padova dal primo al 3 marzo 2017 per un simposio dedicato esclusivamente alla parte destra del cuore e alle patologie associate. In primo piano l'insufficienza cardiaca ma soprattutto le cardiomiopatie, responsabili di numerosi morti giovanili, e l'ipertensione polmonare, malattia spesso fatale in giovane età ma che oggi può essere tenuta sotto controllo con nuove terapie. Venerdì infine il congresso si conclude con relazioni riguardanti i problemi del ventricolo destro e delle valvole cardiache.

Il simposio, dal titolo "The right heart. The new frontier" è organizzato dal Dipartimento di Scienze Cardiache, Toraciche e Vascolari dell'Università di Padova ed è promosso dalla Fondazioe Internazionale Menarini. Sede del simposio sono Palazzo del Bo, in Via VIII Febbraio 2 (1 marzo) e l'Orto Botanico (nei giorni 2 e 3 marzo), in via Orto Botanico 15, a Padova. Il simposio è gratuito per i medici e assegna 12 crediti ECM. Per informazioni: www.fondazione-menarini.it