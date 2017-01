Padova, 23 gen. (askanews) - Una scelta convinta e radicale quella di Sara Gianesini, 36 anni di Chiampo (Vicenza) che dopo aver lavorato 6 anni in un'azienda, nell'area commerciale e marketing, decide di dare una svolta alla propria vita e di dedicarsi ai Paesi in via di Sviluppo.

Mercoledì, quindi, prende un volo per il Sud Sudan, uno dei paesi più instabili e difficili in cui opera il Cuamm, dove rimarrà per 6 mesi a svolgere un compito nascosto, ma indispensabile: la gestione amministrativa dei progetti nell'ospedale di Lui.

"Nel 2012 ho deciso che la mia vita doveva prendere una piega diversa e così ho lasciato il lavoro. Ho viaggiato, fatto diverse esperienze di volontariato, sono stata 2 mesi in Guinea Bissau prima e poi altri 3 mesi in Brasile - spiega Sara Gianesini -. In Guinea sono poi ritornata per circa 2 anni per coordinare un progetto di una Ong di Torino. Una volta tornata, ho capito che la cooperazione internazionale era la mia strada e ho cominciato a formarmi in questo ambito. Ci ho pensato a lungo prima di accettare questa proposta da Medici con l'Africa Cuamm, però ho voglia di mettermi in gioco, fino in fondo, anche in un contesto così difficile e instabile. Non sarei normale se non avessi un po' di paura, ma parto con una buona dose di determinazione e con il desiderio di andare fino in fondo", ha concluso.