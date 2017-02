Maternità,Moretti Pd Veneto: Allattamento garantito sedi Regione

Venezia, 14 feb. (askanews) - "Dobbiamo garantire alle donne la possibilità di allattare al seno in tutte le sedi della Regione aperte al pubblico: la politica deve dare un segnale in questa direzione, tutelando questa fase importante per la maternità".

Queste le dichiarazioni, affidate ad una nota, della Consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti, che ha depositato una mozione in tal senso sottoscritta da altri consiglieri del PD, di Veneto Civico e del gruppo Alessandra Moretti Presidente.

"Ho presentato una mozione - prosegue l'esponente democratica - per impegnare la Giunta affinché questo diritto sia garantito in condizioni agevoli, sia per la mamma che per il lattante, in tutti i locali delle Ulss, delle Aziende ospedaliere e in ogni altro ufficio pubblico regionale. Sarebbe un comportamento consequenziale, visto che l'allattamento al seno è stato inserito tra gli obiettivi prioritari del Piano regionale per la promozione della salute materno-infantile".