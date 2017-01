Per l'emergenza freddo

Treviso, 11 gen. (askanews) - Emergenza freddo, i servizi sociali del Comune di Treviso di concerto con la Caritas hanno incrociato i dati relativi ai senza dimora e condiviso la decisione di trovare ulteriori posti. Da ieri sera è infatti operativa una nuova struttura da 20 letti presso la Parrocchia di San Pio X. Posti che si aggiungono ai 50 messi a disposizione in via Pasubio e via Risorgimento, oltre a quelli nelle strutture della Caritas.

"Nessuno deve rischiare la vita a causa del freddo intenso di questi giorni e le previsioni per i prossimi non sono migliori- è il commento del vicesindaco e assessore alla coesione sociale del Comune di Treviso Roberto Grigoletto - Casi di questo tipo sono già saliti, purtroppo, agli onori delle cronache".

Un lavoro importante lo stanno svolgendo gli uomini della polizia locale accertando, anche nella notte e serata di ieri, che nessuno fosse in strada al freddo e indirizzando i senza tetto anche nella struttura di emergenza aperta da ieri sera. "Al Prefetto abbiamo detto questa mattina di fare opera di persuasione, con la sua autorità, presso altri Comuni - chiude il vicesindaco - affinché possano mettere a dispongono analoghe strutture di accoglienza per emergenza freddo come fa da anni il capoluogo. Dalla Prefettura c'è stata condivisione all'iniziativa".