Malato Sla, parroco Montebelluna: non sono state staccate spine

Treviso, 14 feb. (askanews) - "Non è stata staccata nessuna spina, la sedazione profonda è prevista dalle cure palliative per attenuare il dolore. Spero di sentire solo parole di vicinanza e rispetto in questi giorni, per Dino e per tutte le persone coinvolte, non giudizi sommari. Io stesso da Dino e dal suo modo di vivere la sofferenza sono stato edificato". Così il parroco della parrocchia del Duomo di Montebelluna, monsignor Antonio Genovese, all'indomani della morte di Dino Bettamin, l'ex macellaio di 70 anni che si è spento dopo cinque anni di lotta contro la Sla (Sclerosi laterale amiotrofica).

"Ho seguito Dino in questi due anni e mezzo, da quando sono arrivato a Montebelluna - ha raccontato il parroco - era una persona buona, che ha portato la propria sofferenza con grande coraggio, ha combattuto insieme alla moglie e ai figli, ma ultimamente soffriva moltissimo, per le crescenti difficoltà causate dalla malattia e per la perdita di alcune persone care".

"Di fronte a queste sofferenze crescenti e senza nessuna possibilità di migliorare, ha chiesto semplicemente di essere accompagnato attraverso il sonno verso l'incontro con il Signore, sempre sostenuto con fiducia e forza dalla sua famiglia. Era una persona di grande fede - ha sottolineato monsignor Genovese - pochi giorni fa ha chiesto di ricevere il sacramento dell'Unzione degli infermi. Era lucido, abbiamo pregato insieme. Si è davvero fatto accompagnare alla Casa del Padre, con fiducia e abbandono".