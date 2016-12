Venezia, 21 dic. (askanews) - Nel corso dell'esame del collegato alla legge di stabilità della Regione del Veneto, è stata introdotta una novità che potrà rivoluzionare i rapporti tra la Regione e gli Enti Locali del litorale veneto. Nel corso di un recente incontro con i sindaci sottoscrittori del Protocollo di Intesa per la tutela e la valorizzazione turistica ed ambientale della Costa Veneta, il Vice Presidente della Giunta Regionale Gianluca Forcolin aveva lanciato la proposta di trasformare le riunioni periodiche, in cui vengono affrontate le problematiche che li accomunano, in un formale riconoscimento giuridico come Sindaci della Costa Veneta attraverso uno specifico assetto istituzionale.

La proposta è stata subito accolta dai sindaci che hanno inviato una formale lettera per chiedere l'individuazione della corretta via normativa per raggiungere questo riconoscimento.