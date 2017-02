Libertà e umanesimo: la Biennale d'arte di Christine Macel

Milano, 6 feb. (askanews) - Libertà, umanesimo, resistenza. Sono queste le parole chiave intorno alle quali è stata concepita la 57esima Esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, curata da Christine Macel e intitolata VIVA ARTE VIVA. Una nuova edizione che aprirà al pubblico il 13 maggio e che, una volta di più, cercherà di mostrare come l'arte, soprattutto quella contemporanea, possa dire qualcosa di nuovo e di utile sul mondo.

"Questa - ha detto il presidente della Biennale, Paolo Baratta - è una mostra fondata sull'umanesimo, dice Christine Macel, ma non un umanesimo neoclassico fondato sull'esistenza di un ideale da inseguire e da perseguire, come ansia da parte del mondo dell'arte, né un umanesimo che voglia celebrare la capacità dell'uomo e del genere umano di dominare tutto quanto intorno a essi accade. Al contrario, semmai un umanesimo che celebra la capacità degli uomini di non soccombere a quanto intorno a essi la storia sviluppa e i fatti quotidiani creano e determinano, spesse volte in forme tali per cui il soccombere a esse significherebbe ridurre le prospettive dell'esistenza umana".

"La mia idea - gli ha fatto eco Macel - con questo titolo è stata veramente quella di mettere l'arte e gli artisti al centro della mostra. Perché se oggi nel mondo si susseguono crisi, conflitti, con energie negative e regressive, io credo che, oggi più che mai, l'arte sia il luogo dove ripensare al mondo in uno spazio di libertà, di resistenza, di espressione individuale e di riflessione per dare spazio a delle alternative. Per questo credo che l'artista abbia un ruolo da giocare nella società e anche una responsabilità".

La mostra curata da Christine Macel si sviluppa intorno a nove capitoli, detti anche "famiglie di artisti", quelli chiamati dalla curatrice parigina sono 120, provenienti da 51 Paesi, e di questi 103 partecipano per la prima volta alla mostra ufficiale della Biennale d'arte, numeri che certificano anche un desiderio di rinnovamento di una istituzione ultracentenaria che prova sempre a essere contemporanea.

"A noi - ha aggiunto Baratta - piace vedere l'opera d'arte nel momento in cui nasce, e ci fermiamo lì noi, poi l'opera ha un suo destino: va in musei, va in collezioni private, diventa oggetto di scambio, viene scambiata per moneta, va sul tavolo anatomico dei critici, quello appartiene ad altre sfere, noi siamo qui a vedere il momento in cui la vitalità degli artisti dona all'umanità un pensiero, una riflessione, una dilatazione. E questo la Biennale deve essere".

VIVA ARTE VIVA presenta quindi quei nove capitoli che Macel definisce trans-padiglioni, a partire dal Padiglione degli artisti e dei libri, per passare a quello delle gioie e delle paure (con l'accento sulle gioie ci tiene a sottolineare la curatrice), a quello dello spazio comune, a quello della Terra, per proseguire con il Padiglione delle tradizioni, quello degli sciamani, quello dionisiaco, quello dei colori e infine giungere al Padiglione del tempo e dell'infinito. Al di fuori della Mostra ufficiale, poi, come sempre ci saranno le partecipazioni nazionali, che per il 2017 vedono 85 Paesi partecipanti, mentre il Padiglione Italia è curato da Cecilia Alemani che ha chiamato a esporre soltanto tre artisti, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime edizioni dove i numeri erano sempre a doppia cifra, per dare loro, nelle sue parole e anche in linea con la visione di Christine Macel, il maggiore spazio possibile. Nello spazio italiano alle Tese delle Vergini in Arsenale si troveranno lavori di Roberto Cuoghi, Giorgio Andreotta Calò e Adelita Husni-Bey.

"Ho voluto creare un clima propizio per gli artisti e le loro creazioni - ha concluso Macel - per poter trasmettere i diversi significati delle loro opere, e mi è sembrato fondamentale, proprio per via di questa idea di libertà, resistenza e generosità, offrire tutto lo spazio agli artisti e alle opere. Ho lasciato ai commissari piena libertà di sviluppare la propria visione, metterla nelle opere e poi lasciare che il pubblico giudichi".

Per il presidente Baratta la Biennale è anche un grande momento di condivisione, tra artisti e pubblico, e a dimostrazione di questo è stata creata la Tavola Aperta, un momento fisso il venerdì e il sabato nel quale degli artisti converseranno direttamente con il pubblico, per tutti i sei mesi dell'esposizione. Oltre a questo, ad altri progetti speciali e ai moltissimi eventi collaterali, da segnalare anche i festival internazionali di danza, teatro, musica e ovviamente cinema.