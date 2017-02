Venezia, 8 feb. (askanews) - "Orgoglio e commozione per gli imprenditori di Mestre, Samuele Schiavon e Stefano Serena, che hanno assunto una futura mamma, a 10 giorni dal parto". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sull'assunzione di Martina. "Samuele Schiavon aveva vissuto e compreso le difficoltà della moglie, incinta, a cui non era stato rinnovato il contratto e anche per questo, in accordo con il socio, hanno voluto dimostrare che gli imprenditori veneti sono capaci di grande coraggio, onestà e sensibilità - conclude Zaia -. Complimenti a Samuele e Stefano e in bocca al lupo per la loro attività imprenditoriale, a Martina i migliori auguri".