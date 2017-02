"Per ridurre il rischio idrogeologico"

Venezia, 18 feb. (askanews) - La frazione di Pianaz in Val di Zoldo (Belluno) è stata pesantemente colpita dall'alluvione del 1966 che, fra l'altro. causò un profondo e ripido dissesto in sinistra orografica del torrente Maè. A seguito di quell'evento fu realizzato un muro d'argine della lunghezza di circa 110 metri al piede della versante, interessato dal dissesto e una briglia a valle del muro stesso. "Negli anni la dinamica fluviale ha profondamente modificato l'alveo del torrente Maè - fa presente l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin - e, più di recente, l'evento alluvionale del novembre 2014 ha contribuito significativamente al crollo parziale delle opere costruite. Proprio a seguito di quest'ultimo evento abbiamo finanziato tre interventi, che stiamo seguendo tramite i nostri uffici del Genio Civile, per ripristinare il regolare deflusso delle acque del Maè".

(Segue)