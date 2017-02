"Stiamo ultimando secondo intervento per 520.000 euro"

Venezia, 18 feb. (askanews) - Dopo un primo piccolo intervento - effettuato immediatamente e conclusosi con un ripristino provvisorio della funzionalità delle opere che avevano ceduto - con cui è stato rimpiazzato il tratto di muro crollato e rafforzata la briglia, "stiamo ora ultimando un secondo intervento - spiega l'assessore - per un investimento complessivo di 520.000 euro, con il quale è stata ripristinata la sezione di regolare deflusso del torrente Maè, mediante l'adeguamento dell'alveo, il consolidamento del suo fondo e la realizzazione di due tratti di difesa spondale, una in sinistra orografica a monte del Rio de Vido ed una in destra".