Venezia, 21 dic. (askanews) - La Regione del Veneto continua nell'impegno per le celebrazioni in occasione dell'anniversario della Grande Guerra e, in aggiunta alle numerose iniziative già promosse a partire dal 2014, oggi con l'approvazione di un emendamento della giunta regionale al Collegato alla Legge di Stabilità del 2017 ha istituito un fondo per sostenere la programmazione territoriale.

Lo sottolinea il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin facendo presente che la dotazione è di 200 mila euro e sarà destinata ad interventi e attività promossi da istituzioni pubbliche e private e da associazioni, tra cui la sistemazione di beni storici, architettonici e culturali come i cippi presenti nel territorio veneto o la promozione di progetti di studio e di ricerca che favoriscano la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici.

