Padova, 19 gen. (askanews) - "Questi fatti gettano un'ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa: forse è per questo che mi vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla credibilità del nostro predicare. In questo campo anche se penalmente non ci fosse rilevanza, canonicamente, cioè secondo le regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari perché non possiamo accettare fraintendimenti". Così il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla scrive alle comunità cristiane della sua diocesi in merito allo scandalo dei preti che si sarebbero prestati ad orge sessuali e contro i quali è in corso un'indagine della Magistratura. Il vescovo si trova in visita alle missioni diocesane in Ecuador e Brasile ed è dall'America latina che invoca la preghiera ed il perdono per le vittime. "Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza e la solidarietà di tanti fratelli e sorelle, soprattutto di tanti amici preti e vescovi. Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a livello internazionale, io mi vergogno - non solo come uomo di Chiesa - perché abbiamo guadagnato solamente la commiserazione di molti, l'ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società padovana", scrive Cipolla. (Segue)