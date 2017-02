Venezia, 27 feb. (askanews) - "Lasciare il Partito Democratico è una scelta sofferta, che mette in discussione decenni di militanza, di passione e di condivisione di una storia. Ma la realtà che ho sotto gli occhi, le domande che ci pone e alle quali non abbiamo saputo né voluto rispondere, mi induce a imboccare un'altra strada, nel pieno rispetto per la comunità da cui provengo". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Piero Ruzzante che "annuncia di lasciare il Partito Democratico per confluire nel Gruppo Misto".

"Voglio sottolinearlo - spiega Ruzzante - è la realtà che si impone e determina questa mia scelta, una realtà intorno a cui molti dirigenti del Pd rifiutano perfino di affrontare una discussione. Pensiamo alla crescita, debole, che concentra in pochissime mani una grande parte della nuova ricchezza prodotta, lasciando solo le briciole ai lavoratori. Il lavoro giovanile (quando c'è: la disoccupazione tra le ragazze e i ragazzi ha infatti ormai raggiunto il 40%) è frantumato, precario, povero, e rende difficilissimo uscire dal proprio nucleo familiare per schiudere le porte ad una vita autonoma, immaginare e poi riuscire a costruirsi un proprio futuro".