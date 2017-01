Baldin: "Il centro dovrebbe accogliere 200 migranti non 1.400"

Venezia, 4 gen. (askanews) - "Un centinaio di migranti ospitati nella struttura di Cona è stato trasferito oggi dal centro di accoglienza presso altre strutture, dopo la rivolta dei giorni scorsi e le tensioni esplose in seguito alla morte di una giovane ivoriana. Ma in realtà ne mancano da spostare ancora 1100 - dichiara la Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin - perché il centro di Cona dovrebbe accogliere 200 migranti, ma fino a ieri ne ospitava 1400. Speriamo questo non sia solo un atto simbolico dopo le gravi vicende di queste ore".