Venezia, 4 gen. (askanews) - "Spalmare sui territori il problema immigrati - così come fatto con Cona - non può essere la soluzione. Il Viminale, sull'accoglienza, sta fomentando una improbabile battaglia tra sindaci, per nascondere la propria inadeguatezza. Nessuna misura potrà essere efficace fino a che non si metteranno a tema i respingimenti e la difesa delle frontiere. Per questo il piano Minniti - sul quale peraltro anche la sinistra è frammentata - è destinato all'ennesimo fallimento". Lo ha sottolineato l'europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord Lorenzo Fontana.