Venezia, 25 gen. (askanews) - "La sua presenza qui può essere il segnale di un cambio di rotta, perché con il suo predecessore ricevevamo solo ordini dal prefetto Morcone, ma ancora non si vede un vero processo organizzato, con modalità chiare per il rimpatrio dei richiedenti asilo non aventi diritto, che sono due terzi dei 180 mila che arrivano ogni anno, per la tipologia dei Cie dei quali tanto si parla, che non possono essere un parcheggio per migliaia di immigrati irregolari, per il grave problema del rilascio delle carte d'identità prima del riconoscimento dello status di rifugiato. Per questi motivi il mio è un 'no' fermo, non preconcetto ma realistico. Senza polemica, con la speranza che qualcosa possa cambiare davvero".

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si è rivolto al Ministro dell'Interno Marco Minniti, oggi a Roma, nel corso del confronto sui problemi dell'immigrazione tenutosi presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

