Venezia, 16 gen. (askanews) - "Va bene preoccuparsi dei nuovi arrivati e vincolare il riconoscimento dello status di 'profugo' alla frequenza dei corsi di lingua e alla prestazione di lavori socialmente utili. Ma che ne è dei 'veri' profughi, ovvero di quanti hanno già ottenuto lo status di profugo ed escono quindi dal sistema dell'accoglienza, perdendo ospitalità, diaria giornaliera e assistenza? Come possiamo garantire un lavoro a chi è appena arrivato, di cui non sappiamo se possegga i requisiti per essere definito profugo, e non preoccuparci di dare un lavoro a chi invece è scappato davvero da fame e guerra e ha tutte le carte in regola per avere diritto alla protezione internazionale?".

Queste le considerazioni dell'assessore regionale al sociale e ai flussi migratori Manuela Lanzarin di fronte al piano Minniti, che prevede lavoro e studio della lingua come requisiti obbligatori e privilegiati per ottenere lo status di rifugiato. "Far lavorare i richiedenti asilo è una questione di dignità e di rispetto per le comunità che li accolgono - commenta l'assessore regionale della giunta Zaia - ma la soluzione proposta non mi sembra praticabile. Ci dovremmo preoccupare di offrire un'occupazione socialmente utile a chi è appena arrivato, senza nemmeno sapere se ha diritto ad essere accolto, mentre non prevediamo un sistema di integrazione per i veri rifugiati che, una volta ottenuto il riconoscimento dal tribunale - secondo la legislazione attualmente vigente - perdono il diritto all'ospitalità e alla diaria ed escono dal sistema di accoglienza?".