Treviso, 28 dic. (askanews) - Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla protesta questa sera di Volpago del Montello, Comune trevigiano, contro l'arrivo dei profughi, un centinaio, inviati dalla Prefettura di Treviso. Un migliaio i manifestanti, una parte della Lega Nord, ma anche simpatizzanti di altri partiti, Pd compreso. "Attenzione, questi non sono profughi dalla guerra e dalla fame, ma immigrati clandestini, almeno 2 ogni 3 - sottolinea il governatore Zaia -, quindi non vanno ospitate. Il Veneto, invece, è ben disponibile ad accogliere chi ha patito la violenza della guerra e della fame". Un corteo ha percorso due chilometri di strade collinari, quelle che portano dal paese alla caserma dismessa, che verrebbe riadattata per l'inserimento dei profughi. "La Prefettura continua a raccomandare l'ospitalità diffusa, 3 immigrati ogni mille abitanti, ma i sindaci fanno bene - secondo Zaia - a dire di no. Anche perchè sanno bene che i prefetti, qualora cambiasse il Governo, sarebbero pronti a fare altre sollecitazioni, ben diverse".