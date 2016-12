Roma, 21 dic. (askanews) - Crescita dell'imbottigliato del 30%rispetto all'anno prima e ingresso di nuovi soci fanno del 2016 un anno positivo per la Docc berico-scaligera. Lo spumante di Verona e Vicenza ha infatti registrato una crescita del 30% dell'imbottigliato rispetto al 2015, raggiungendo la quota di 970.000 bottiglie. Di pari passo è cresciuto anche il numero delle aziende associate, con l'ingresso dei soci Dal Maso, Cantine Riondo, Tirapelle, Menmade Group, Cantina di Verona, Cavazza. In base agli ultimi dati IRI gli spumanti"alternativi", classificati come "altri", tra i quali rientra anche il Durello, registrano una crescita nei consumi del +5% a fronte di un +3% degli spumanti classificati come "tradizionali".

"Il Lessini Durello - evidenzia Alberto Marchisio, presidente del Consorziodi Tutela - sta vivendo oggi un momento di particolare successo ma nellostesso tempo ci pone di fronte ad una sfida: soddisfare una domanda crescente econservare intatta la propria identità. Per questo, anche con le iniziative cheabbiamo già messo in calendario per il prossimo anno, puntiamo a divulgare ivalori che ci caratterizzano e ci contraddistinguono come Doc. Il Lessini Durello non è un semplice spumante: è certamente un vino moderno, vistasoprattutto la crescente richiesta dell'ultimo periodo, ma è anche il simbolodi una viticoltura eroica, perché svolta spesso in maniera difficile. Quando raccontiamo il nostro Lessini Durello, assieme alla convivialità vorremmoraccontare la storia che lo contraddistingue, fatta di uomini e di donne che dagenerazioni operano sui Monti Lessini".