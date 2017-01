Venezia, 16 gen. (askanews) - Si è tenuto a Roma presso il ministero dello Sviluppo Economico il tavolo di monitoraggio semestrale su Ideal Standard per verificare l'andamento della situazione nell'azienda, oggetto di accordo per la sua valenza strategica. L'accordo siglato per Ideal Standard ha previsto la chiusura di uno stabilimento importante, ad Orcenico (PN), e il contenimento del costo del lavoro. I lavoratori dello stabilimento di Trichiana hanno rinunciato a 170 euro a testa a fronte di importanti impegni sul fronte degli investimenti.

"Oggi si sono verificati gli impegni che hanno portato ad un miglioramento della capacità competitiva degli stabilimenti di Roccasecca, in Lazio, e di Trichiana, in Veneto - riferisce l'assessore al lavoro della regione Veneto, Elena Donazzan - Nello stabilimento bellunese si sono già investiti 3 milioni, più altri 4,9 milioni da investire comprensivi della costruzione di un nuovo Forno".