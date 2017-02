Bologna, 15 feb. (askanews) - Per l'ottavo anno consecutivo Hera si è aggiudicata la certificazione "Top Employers", il premio assegnato dall'ente olandese Top Employers Institute per le aziende che dimostrano di poter offrire ai propri dipendenti condizioni di lavoro eccellenti.

La multiutility con sede a Bologna - una delle 79 aziende certificate in Italia - si è distinta per il nuovo piano integrato di welfare aziendale "Hextra", attivo da luglio 2016 per gli oltre 8.500 dipendenti e caratterizzato da una quota di risorse "personalizzabile" da ciascun lavoratore in base alle proprie esigenze; per le misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro (come le politiche di gestione dei congedi o assenze e il relativo supporto nel momento di rientro in azienda, asili nido per i figli dei dipendenti nei diversi territori, sostegno alla mobilità) e per le politiche che prevedono interventi di sviluppo per tutta la popolazione aziendale.

