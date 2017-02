Venezia, 9 feb. (askanews) - E' stato celebrato a Palazzo Ferro - Fini, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, il Giorno del Ricordo, istituito con Legge statale n. 92 del 30 marzo 2004, una solennità civile nazionale calendarizzata il 10 febbraio di ogni anno per ricordare il dramma storico che ha visto coinvolti circa 350mila italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, con la cessione delle loro terre alla Jugoslavia del generale Tito, a seguito della firma dei Trattati di pace di Parigi, il 10 febbraio 1947.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Massimo Giorgetti (Forza Italia) sottolinea "come attraverso questo evento commemorativo, il Parlamento veneto ricorda doverosamente uno dei maggiori drammi storici del secolo scorso che, troppo spesso, è stato colpevolmente dimenticato dal nostro Paese. Ringrazio pertanto le associazioni di esuli istriano- dalmati che per tanti anni hanno conservato la memoria storica di questi tragici eventi, sovente costretti a farlo in modo nascosto, quasi 'carbonaro'. E' quindi molto significativa la presenza, oggi, di tutti i capogruppo consiliari e dei membri di maggioranza ed opposizione, per ricordare un dramma che ha visto coinvolte tante famiglie di italiani".