Padova, 23 feb. (askanews) - Intesa Sanpaolo, ITB, Federazione Italiana Tabaccai e Logista hanno presentato alle tabaccherie del Veneto la "nuova" Banca ITB, dopo il perfezionamento a dicembre dell'acquisizione del controllo totalitario da parte di Intesa Sanpaolo. In Veneto sono già oltre 1.880 le tabaccherie convenzionate. Banca ITB, fondata nel 2008, è la prima banca online in Italia che opera nel settore dei sistemi di pagamento ed è dedicata alla rete delle tabaccherie, la più capillare sul territorio nazionale. Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha sottolineato che "con questa operazione abbiamo realizzato la prima Banca di prossimità in Italia. La nostra offerta sarà semplice ma completa e disponibile a tutti i cittadini ai prezzi più accessibili del mercato."