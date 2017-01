Roma, 5 gen. (askanews) - "La drammatica morte della ragazza ivoriana, purtroppo, dimostra ciò che avevamo denunciato ripetutamente nei mesi scorsi: il Cpa di Cona non è un luogo strutturalmente gestibile in queste condizioni". Due ore abbondanti di visita all'interno dell'ex base missilistica per Nicola Fratoianni insieme a Giovanni Paglia (che aspetta sempre dal Viminale risposta all'interrogazione presentata a novembre scorso ), e la conferma di una certezza: "Questo luogo - spiega in una intervista al manifesto, sintetizzata dal suo ufficio stampa - si può chiamare in tanti modi, ma è tutto tranne che un posto di accoglienza".

Secondo Fratoianni "Cona era e resta una bomba ad orologeria, come del resto denunciamo da tempo. E' un centro concentrazionario dove sono ammassati 1.400 corpi. Altrettante vite buttate nel nulla, in un posto isolato e catapultato in una micro comunità locale. Profughi senza nessuna relazione con il mondo esterno che sopravvivono spesso senza riscaldamento, uno sopra l'altro in piccoli letti a castello che non concedono spazio nemmeno per camminare, in una condizioni igienica più che discutibile".

Sulla politica per i migranti, "voglio mandare - dice l'esponente di Sinistra italiana - un messaggio al neo-ministro Minniti che vuole riaprire i Cie in tutte le regioni. E' un modello già fallito: i Cie sono luoghi inumani, privi di ogni minima tutela, sono il segno più eclatante di una classe dirigente che non ha appreso nulla dalla storia di questi anni. Se mai, bisogna chiudere Cona e cambiare radicalmente approccio nell'accoglienza dei migranti".