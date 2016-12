Venezia, 20 dic. (askanews) - Nessun rischio di perdere risorse; impegno, invece, per imprimere un'accelerazione ulteriore ad un programma che sta camminando e non si è mai fermato. E' quanto ha detto l'assessore regionale al coordinamento dei fondi europei Federico Caner che ha presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ferro-Fini a Venezia, lo stato di avanzamento nella gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) sia per quanto riguarda l'attuazione del nuovo Programma Operativo 2014-2020, sia in relazione alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013. Questo per rispondere anche alle immotivate preoccupazioni di chi ha sostenuto sulla stampa il rischio di perdita della risorse da parte del Veneto a causa di ritardi.

L'assessore ha fatto presente che proprio la settimana scorsa, il 14 e il 15 dicembre, è stato convocato a Venezia il Comitato di Sorveglianza, organo previsto dai regolamenti comunitari, il cui compito è quello di sorvegliare sullo stato di attuazione del programma e di indirizzare e approvare eventuali modificazioni.

