Finanziamenti Pfas, Veneto: piena sintonia con ministro Galletti

Venezia, 1 feb. (askanews) - "Ne avevo parlato nuovamente non più tardi di lunedì con il ministro Galletti il quale anche ieri ha, fra l'altro, ribadito che i limiti ai PFAS messi dal governo nel 2015 sono compatibili con la salute dei cittadini, e mi ha riconfermato quanto mi aveva scritto in una nota di qualche settimana fa, ovvero che per la quantificazione e la tempistica precisa dei finanziamenti erano necessarie delle istruttorie, ancora in corso, tra gli uffici del suo Dicastero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esattamente in linea con quanto ho dichiarato alla stampa nei giorni scorsi. In conclusione della medesima nota mi confermava peraltro ogni supporto atto a contribuire anche finanziariamente alla risoluzione del problematica".

Così l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin in relazione alle polemiche scatenate da alcuni esponenti veneti della maggioranza governativa circa il finanziamento collegato alla tematica dell'inquinamento da PFAS.

(Segue)