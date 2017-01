Enpa: il governo impugni legge del Veneto sul disturbo venatorio

Roma, 11 gen. (askanews) - "Questo è l'ennesimo regalo alle doppiette; un atto contrario ai cittadini, che costituisce una gravissima restrizione alla libera manifestazione del pensiero, sancita e tutelata dalla nostra carta costituzionale, e stabilisce altrettanto inaccettabili limitazioni alla libertà di movimento di tutti noi, perché chiunque possa in qualche modo trovarsi a disturbare l'attività della caccia potrà essere accusato di 'disturbare' le doppiette". Così l'Enpa commenta, all'indomani dell'approvazione, la legge sul "disturbo venatorio" da parte del Consiglio Regionale del Veneto, che prevede sanzioni fino a 3.600 euro per chi "oserà disturbare" le doppiette nell'esercizio dell'attività venatoria. Una legge passata quale primo provvedimento della prima seduta del nuovo anno, grazie al sì della Lega, della Lista Zaia, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e della lista "Siamo Veneto".

Al riguardo, Enpa sottolinea poi come l'importo previsto per tale multa sia di gran lunga superiore a quello delle sanzioni stabilite a carico dei cacciatori per violazioni della legge 157/92; infrazioni quali gli spari nei centri abitati i in zone vietate, che, è evidente, sono molto più gravi del presunto "disturbo" venatorio. "Inoltre - prosegue l'Enpa - la legge approvata ieri dal Veneto non tiene conto delle numerose pronunce dei TAR che hanno più volte hanno ribadito come la libera e non violenta manifestazione del pensiero, anche contro l'attività venatoria, non sia in alcun modo sanzionabile poiché diritto espressione costituzionale. Anche per questo, chiederemo al Governo di impugnare la legge del Veneto".

