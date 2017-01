Padova, 10 gen. (askanews) - Continuano gli interventi da parte del Comune di Padova per l'emergenza ghiaccio. Da ieri sera sono in azione altri 5 mezzi spargi sale che hanno distribuito sulle strade ad alto flusso veicolare circa 300 quintali di sale per prevenire la formazione di ghiaccio. I cinque mezzi hanno coperto in totale 400 km di superficie stradale.

Considerate le previsioni meteo, che davano ancora temperature al di sotto dello zero termico con possibilità di nevicate, dalle 7 di questa mattina i mezzi spargi sale sono entrati in funzione anche nelle vie secondarie.

Rimangono purtroppo da coprire i marciapiedi per i quali interviene AcegasApsAmga solo in caso di nevicata. Per ovviare a questo problema l'Amministrazione comunale già ha allertato la Protezione Civile e un paio di imprese per far spargere il sale, da questa sera, anche nei marciapiedi.

Il ghiaccio comunque rimane sempre un pericolo per gli automobilisti. E' proprio per questo motivo che si raccomanda massima prudenza e di mantenere sempre una velocità moderata.