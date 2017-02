Venezia, 15 feb. (askanews) - L'assessore regionale al Lavoro del Veneto, Elena Donazzan, ha incontrato stamattina le organizzazioni sindacali del gruppo Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza per fare il punto della situazione. "L'incontro - ha affermato l'assessore - è stato di natura ricognitiva, ovvero dettato dall'esigenza di contestualizzare una situazione che progressivamente sta diventando sempre più complessa e articolata e, soprattutto, sta crescendo di livello. Ci servirà del tempo per quantificare la dimensione delle eventuali ricadute occupazionali della crisi nei due istituti e, quindi - ha sottolineato - diventa essenziale conoscere quale sarà il piano industriale che i vertici aziendali delle due banche vorranno porre in essere nei prossimi mesi. Restiamo, quindi, in attesa di conoscerne i dettagli".

"Ringrazio le organizzazioni sindacali presenti, con cui abbiamo condiviso l'inizio di un percorso - ha concluso l'assessore - per la partecipazione, la disponibilità e la preparazione dimostrata durante l'incontro".