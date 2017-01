Padova, 18 gen. (askanews) - Ci sarebbe anche un parroco dei Colli Euganei 50enne coinvolto negli incontri sessuali che vedevano protagonista l'ex parroco di San Lazzaro (periferia di Padova), Don Andrea Contin. Così riporta oggi il "Corriere del Veneto".

Il sacerdote dei Colli è stato sentito venerdì dal pm in Procura a Padova e avrebbe ammesso quanto era già stato indicato dalla 49enne "amante" di Don Contin, indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Da quanto si legge sul dorso regionale del Corriere della Sera, il prete dei Colli non è iscritto nel registro degli indagati, ma si tratta solo di una persona informata sui fatti.

Pochi giorni prima di Natale, la denuncia della 49enne "amante" di Don Contin, aveva rivelato i gusti sessuali del sacerdote che in una stanza custodiva sex toys di ogni tipo, catene, manette e numerosi Dvd catalogati coi nomi dei Papi, video in cui venivano filmati gli incontri a luci rosse. Secondo quanto raccontato dalla donna agli inquirenti, il sacerdote la costringeva a rapporti estremi non solo con lui ma anche con altri uomini, ricavandone un profitto. Oltre alla denunciante ci sarebbero anche donne coinvolte nella vicenda.