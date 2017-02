Sub della polizia di Stato morto durante ricerche Isabella Noventa

Padova, 19 feb. (askanews) - Domani a Noventa Padovana si terrà la cerimonia del 1° anniversario della morte del sostituto commissario Rosario Sanarico, fortemente voluta dal Sindaco di Noventa Padovana Luigi Bisato e dal Questore di Padova Gianfranco Bernabei.

Alla commemorazione, in programma alle ore 10:45, oltre ai familiari e alle principali autorità civili e militari, parteciperà il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, insieme a tutti i questori del Veneto.

La cerimonia dedicata al poliziotto eroe, grande esempio di senso dello Stato e di dedizione al dovere spinto fino al sacrificio estremo, si aprirà con una messa di suffragio che verrà celebrata alle ore 10:45 presso la chiesa di San Pietro e Paolo di Noventa in via Roma, al termine della quale un'anziana novantenne della casa di riposo di Noventa leggerà una lettera molto toccante scritta in occasione del tragico evento.

Alle ore 12, seguirà, sull'argine del fiume Brenta, l'inaugurazione di un cippo commemorativo realizzato dal noto artista padovano Sergio Rodella, dinanzi al quale sarà deposta una corona d'alloro.

Nella circostanza verrà data lettura di un componimento dedicato a Rosario Sanarico da parte degli studenti dell'Istituto comprensivo di Noventa Padovana e consegnato un attestato di merito ad un giovane volontario, Filippo Stievano, che il giorno del tragico incidente si era prodigato tra i primi per prestare soccorso.