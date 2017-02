Venezia, 22 feb. (askanews) - Intervenendo al convegno "Gli interventi in contesti ambientali a rischio" oggi a Verona nell'ambito della fiera SaMoTer, l'assessore regionale alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin ha riassunto il quadro degli interventi attualmente attivati in Veneto e in fase di predisposizione. "Abbiamo un piano da tre miliardi di euro - ha detto - di cui 866 milioni già cantierati con oltre quattrocento cantieri aperti. L'obiettivo che ci siamo posti in questa legislatura è infatti all'insegna della sicurezza idraulica. Anche il presidente Zaia lo ricorda spesso: nel nostro programma meno asfalto e più interventi per la difesa del suolo. Proprio per questo abbiamo deciso di puntare su opere forse meno visibili di altre, con minor impatto mediatico, ma che hanno contribuito e stanno contribuendo a far diminuire l'indice di rischio in Veneto".

(Segue)