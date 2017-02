Verona, 22 feb. (askanews) - A marzo il Cipe darà il via libera al progetto esecutivo per la linea di alta velocità ferroviaria tra Brescia e Verona, poi espletata la fase dell'assegnazione dei lavori, il collegamento di Verona con le linee dell'alta velocità potrà dirsi definitivo. E' quanto ha spiegato il sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro parlando a Verona all'inaugurazione i Transpotec Samoter, le fiere dedicate all'autotrasporto e ai mezzi di movimento terra. "Se il Cipe a marzo approverà il progetto esecutivo nei prossimi mesi partiranno i bandi di gara e poi i lavori - ha detto il sottosegretario - Da quando consegnano l'opera i lavori si potrebbero finire in 36 mesi".

La linea ferroviaria dell'alta velocità è già arrivata da Brescia è già arrivata a Treviglio, mancano quindi gli ultimi 70 chilometri. Il collegamento Brescia Verona costerà circa 1,5 miliardi, cifra simile costerà poi la ulteriore tratta Padova investimento approvato ma non ancora per cassa, quindi da i tempi decisamente più lunghi.

(nella foto: al centro, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro)