Roma, 18 gen. (askanews) - "Trenta nuovi magistrati arriveranno in Veneto entro pochi mesi. In qualità di presidente della Commissione competente del Csm, che ha deliberato questa scelta, sono veramente felice di aver contribuito ad una decisione che rappresenta una vera e propria inversione di tendenza". Lo dichiara in una nota Elisabetta Casellati, membro laico del Csm.

"Destinare una percentuale così alta di giovani magistrati al Veneto apre una stagione nuova per la giustizia in una Regione dove l'organico era fortemente sottodimensionato rispetto ad altre realtà del Paese. Sanare questo squilibrio, rendere più rapido e più efficiente il sistema, è fondamentale anche per il positivo impatto economico che si potrà immediatamente avere in un territorio tra i più produttivi d'Italia ", conclude Casellati.