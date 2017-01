Roma, 28 gen. (askanews) - La sostenibilità della viticoltura è sempre più importante sia per il consumatore finale, che ha cominciato a tenerne conto nella scelta del vino, sia per coloro che abitano e vivono in aree densamente vitate. Due elementi fortemente sentiti in Valpolicella tant'è che il Consorzio Tutela Vini della Valpolicella ha da cinque anni lanciato il protocollo di produzione integrata "Riduci Risparmia Rispetta". Dalla vendemmia 2016 le uve e i vini prodotti secondo il protocollo saranno certificate da Siquria e quindi si potranno fregiare del marchio "RRR".

Il marchio potrà essere apposto sulle bottiglie e, nel caso di chi conferisce le uve, sui documenti fiscali di accompagnamento.

"L'obiettivo del Consorzio - spiega Christian Marchesini, presidente del Consorzio - è quello di puntare a ottenere vini sempre più salubri e socialmente sostenibili. In Valpolicella, che è tra le aree di produzione più blasonate e rinomate in Italia e non solo, il rapporto tra viticoltura e zona di produzione è particolarmente stretto e la sostenibilità è necessaria per l'accettazione sociale".

Per la prima volta in Italia è un Consorzio di tutela a certificare, sotto il controllo di un ente terzo, la sostenibilità del processo produttivo e, altra novità, in accordo con le amministrazioni locali.

"Il marchio - sottolinea Olga Bussinello, direttore del Consorzio - rappresenta la certificazione del rispetto ambientale, con l'adozione di tecniche innovative in vigneto, e della tutela del paesaggio".