Roma, 26 gen. (askanews) - Amarone della Valpolicella: l'Osservatorio Vini Valpolicella fa il punto sull'export e sul mercato interno alla vigilia dell'Anteprima Amarone, organizzata dal Consorzio di Tutela, che avrà come protagonista il millesimo 2013 (28-30 gennaio-Palazzo della Gran Guardia-Verona).

La vocazione all'export dell'Amarone della Valpolicella è confermata dall'aumento del 3% in valore delle esportazioni nel 2016 sul 2015. Emerge dalle elaborazioni dell'Osservatorio Vini Valpolicella curato da Wine Monitor sui dati rilevati su un campione di aziende molto significativo dal punto di vista dei volumi esportati. E cresce del 5% anche il giro d'affari 2016 del "sistema Amarone" - 286 imprese che mediamente nel periodo 2010/2016, hanno annualmente imbottigliato in media poco meno di 110.000 ettolitri del pregiato vino - per un controvalore stimato attorno ai 330 milioni di euro.

"La fisionomia produttiva delle denominazioni vini Valpolicella - commenta Christian Marchesini, presidente del Consorzio - è cambiata: dal 2005 al 2016 le aziende agricole produttrici di uva sono diminuite a favore di quelle che chiudono la filiera dall'uva alla bottiglia".