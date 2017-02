Consorzio Valpolicella, Anteprima Amarone 2013: grande successo

Roma, 1 feb. (askanews) - Pubblico con molti giovani under 30 e tante donne, si è chiusa con soddisfazione degli operatori la XIV edizione di Anteprima Amarone, manifestazione di punta del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, dedicata all'annata 2013 raccontata da 78 aziende espositrici (che si è svolta dal 28 al 30 gennaio al Palazzo della Gran Guardia a Verona).

Ad aprire virtualmente Anteprima Amarone con un video è stato Maurizio Martina, che ha sottolineato come "La crescita dell'Amarone della Valpolicella oltreconfine è straordinaria", facendo inoltre riferimento al Protocollo Risparmia Riduci Rispetta e al marchio RRR che certifica i Vini della Valpolicella.

"Quest'anno abbiamo prolungato l'Anteprima al lunedì per dare l'opportunità agli operatori di degustare i vini e parlare con i produttori con tranquillità. Abbiamo riservato il sabato per la stampa e dedicato la domenica agli appassionati - racconta Olga Bussinello, direttore del Consorzio. Continua ad aumentare il numero delle aziende partecipanti a questa vetrina che offre in degustazione ai visitatori, accanto alla 2013 che entra in commercio, anche annate precedenti selezionate dai produttori. La curiosità verso il Grande Rosso veronese è crescente e la formula permette a chi partecipa di conoscerne le differenti espressioni attraverso il racconto di aziende blasonate, ormai conosciute in tutto il mondo, ma anche di nuove realtà produttive che incuriosiscono con le loro produzioni di nicchia".