Roma, 28 gen. (askanews) - Tema centrale nella narrazione dei vini della Valpolicella è la riconoscibilità del territorio nel bicchiere. Come nel caso della rimodulazione del disciplinare di produzione del Ripasso in cui si è trovato il giusto equilibrio tra il profilo del vino, che deve corrispondere alla sua tipicità, lo stile delle aziende, le sollecitazioni del mercato e le aspettative dei consumatori.

Un passaggio cruciale e dovuto per il vino della Valpolicella che è diventato l'apripista dei mercati in volume - 210 mila ettolitri nel 2015, contro i quasi 150 mila del Valpolicella e i 100 mila circa dell'Amarone, per una variazione nell'ultimo quinquennio, rispettivamente, del 46,7%, del -15,9% e del +8,1% - e secondo in valore dopo l'Amarone.

"Il Valpolicella Ripasso - sottolinea Christian Marchesini, presidente del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella - è un motore importante per la Denominazione, sia sotto il profilo commerciale sia nell'ambito degli equilibri produttivi delle Dop Valpolicella. Con circa 26 milioni di bottiglie all'anno e un ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresenta il driver degli altri vini in molti mercati dove l'Amarone è visto come un prodotto di lusso per le occasioni speciali".