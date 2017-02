Consorzio Prosecco si "sdoppia" a New York

Roma, 14 feb. (askanews) - Duecento bottiglie di Prosecco DOC sono state stappate a New York in occasione delle sfilate di alta moda femminile della Couture Fashion Week (10-12 febbraio) e dell'Oxford Fashion Studio Runway Show (11 febbraio).

Durante gli After Party e Evening Show della Couture Fashion Week, presso l'Hospitality Suite del Crowne Plaza in Times Square, nello spazio destinato al Consorzio di Tutela della Doc Prosecco per ospitare la presentazione della denominazione con l'esposizione delle bottiglie offerte in degustazione da 6 aziende associate, si sono avvicendati giornalisti, designer, modelle, platinum guest e top consumer: 75 ospiti VIP (ogni biglietto d'ingresso valido un giorno venduto a 1.500 dollari) che hanno brindato con le bollicine più famose del mondo, servite da sommelier di calibro internazionale.

I produttori di Prosecco DOC che hanno presentato le proprie etichette in degustazione sono: BiancaVigna, Castello di Roncade, Fantinel, Masottina, San Simone, Villa degli Olmi.