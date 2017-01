Venezia, 24 gen. (askanews) - Il dottor Amedeo Bianchi, è stato eletto con 34 voti a favore (10 schede bianche e 4 voti a favore di Gianluigi Carrucciu) componente aggiunto nella Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nato a Napoli il 4 luglio del 1963 residente a Dresano, nella città metropolitana di Milano, indicato dal capogruppo leghista Nicola Finco per il ruolo nella Corte dei Conti, è attualmente Segretario Generale e Direttore generale della Provincia di Lecco, cariche a cui, se accetterà la nomina, dovrà rinunciare in quanto il ruolo di magistrato contabile è incompatibile con quella di dipendente pubblico. La prima Commissione che aveva esaminato l'istruttoria sulle candidature aveva presentato 6 nominativi di candidati, escludendo altre 11 candidature per mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.