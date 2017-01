Venezia, 9 gen. (askanews) - L'Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio nella giornata di domani, a partire dalle ore 10.30, con all'ordine del giorno principalmente diverse Proposte di Legge di iniziativa consiliare, tra le quali, in particolare, la prosecuzione della trattazione del Pdl 182 "Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria", con contestuale modifica di precedenti normative regionali; verranno esaminati, inoltre, Pdl in materia di variazioni provinciali e comunali, giustizia e sicurezza pubblica, educazione, economia, tutela delle minoranze linguistiche, nonché una Proposta di Legge di iniziativa popolare per la nascita dei due comuni autonomi di Venezia e Mestre.

E' previsto, altresì, l'esame sulla Proposta, di iniziativa consiliare, di revisione dello Statuto regionale per introdurre l'istituto della questione di fiducia.

